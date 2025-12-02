F2F classes sa Danao City, balik na karon

Balik na alang sa pagtungha sa face-to-face classes ang mga tinun-an sa Dakbayan sa Danao sugod Disyembre 3, 2025.
Gawas lang sa mga tinun-an nga adunay mga sakit, kakulian sa pamilya ug sa panimalay basta balido ang rason.
Gitugotan sila nga mopaubos sa alternative learning modalities o modular distance learning.
Kini nadesisyunan sa kagamhanan subay sa nahuman na nga structural safety inspections ug comprehensive DRRM assessments sa mga tunghaan.
Hinuon, gihatagan og katungod ang mga tunghaan nga modesisyon og kanus-a mobalik sa klase.
Nalakip sa mga tunghaan nga nipadayag sa ilang intensyon nga mobalik na sa face-to-face classes ang Lawaan Elementary School, Pili Integrated School, B. Enriquez Integrated School, Eduardo Gorre Memorial Integrated School, Bibiana Mercado Integrated School, Taytay Integrated School, Sta. Rosa Integrated School, Sandayong Sur Elementary School, Bayabas Integrated School, ug Fortunato Ralota Elementary School.
“All public schools in Danao City have been declared safe and ready to welcome students back to their classrooms,” saysay sa mando niini ubos sa Executive Order No. 098 S. 2025 sa Disyembre 2, 2025.
Subay niini, gimanduan sab ang mga tunghaan nga mahimong andam sa bisan unsang katalagman ug kalamidad gikan sa mga non-teaching personnel, teaching personnel, mga tinun-an ug uban pa.
Ang Danao nalakip sa naapektuhan sa pag-igo sa linog ug Bagyong Tino. / ANV