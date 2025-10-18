F2F classes sa Danao gisuspenso gihapon

Giklaro sa kagamhanan sa Danao City nga dili pa luwas ang pagbalik sa face-to-face classes sa tanang level, publiko, ug pribado, tungod sa padayong hulga sa aftershocks ug mga peligro sa palibot.
Ang Danao City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) nipagawas sa ilang rekomendasyon, subay sa labing uwahing findings sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), nga nagkumpirmar nga nagpabilin ang peligro nga sitwasyon.
Ang nag-unang gikabalak-an mao ang nagpadayon nga aftershocks, diin ang CDRRMO nakarekord og makapakuyaw nga gidaghanon, gikan sa 200 ngadto sa 600 ka pag-uyog sa yuta matag adlaw.
Matod sa CDRRMO, duna pay ubang mga peligro nga naghulga sa kaluwasan sa mga tinun-an ug magtutudlo, sama sa posibling landslide, structural instability, ug psychological impact.
Tungod niini, nagpadayon ang suspension sa face-to-face classes.
Ang klase magpabilin sa alternative studies hangtod nga ipahibawo sa PHIVOLCS nga miubos na ang seismic activity ug hingpit nang luwas ang pagbalik sa mga classroom.
Ang CDRRMO padayong nakig-alayon sa DepEd, City Engineering Office, ug uban pang ahensya sa kagamhanan aron maseguro ang kaluwasan ug kaayohan sa tanan. / AYB