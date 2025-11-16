F2F classes sa mga tunghaan sa Sta. Fe nga gideklarang luwas human sa bagyo mobalik na

Mobalik na sa face-to-face classes ang pipila ka mga tunghaan sa lungsod sa Santa Fe subay sa gihimong assessment sa mga buildings sa lungsod human sa kadaot nga dala ni Bagyong Tino sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Gipahibaw ni Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa nga mobalik na ang klase sa mga na-identify nga luwas na klasehan nga mga tunghaan sa lungsod karon, Nobiyembre 17, 2025. Kini subay sa rekomendasyon sa Office of the Building Official.
Ang mga tunghaan naglakip sa mga mosunod: Balidbid Elementary School, Hagdan Elementary School, Hilantagaan Elementary School, Kinatarcan Elementary School, Langub Elementary School, Marikaban Integrated School – Elementary, Okoy Elementary School, Pooc Elementary School, Santa Fe Central Elementary School ug Talisay Elementary School.
Samtang alang sa sekondarya, kini naglakip sa Hilantagaan National High School ug Marikaban Integrated School.
Samtang nagpadayon pa ang reassessment sa ubang mga school buildings ug facilities, gimando lang una ang limitadong face-to-face classes o blended learning modalities nga paagi sa pagtuon sa Kinatarcan National High School ug Santa Fe National High School.
Hinuon sa pribado nga mga tunghaan, mahimong makadesisyon niini ang nagduma.
Subay niini, nanawagan ang mayor sa kooperasyon sa mga tinun-an ug ginikanan sa pagpadayon sa pagtungha taliwa sa giatubang nga kalamidad.
"Atong giawhag ang kooperasyon sa tanan samtang padayon ang atong paningkamot aron masiguro nga luwas ang tanang pasilidad sa atong mga tunghaan," matod ni Espinosa sa Nobiyembre 16, 2025. / ANV