F2F classes sa mga tunghaan sa Sugbo gisuspenso

Suspendido ang klase sa pipila ka mga kalungsoran ug siyudad subay sa pagsulod sa Tropical Depression nga si Wilma sa nasod nga nagdala og mga pag-uwan sa Sugbo.
Subay ning pagsuwat, gipahibalo sa local nga mga kagamhanan sa Huwebes, Disyembre 4, 2025, nga dili una mopahigayon og face-to-face classes ug mo-shift lang una sa Alternative Delivery Mode (ADM) ang mga mosunod nga lugar karong adlawa:
Minglanilla, Talisay City, Moalboal, Dalaguete, Compostela, Cordova, Santa Fe, Bantayan Island, City of Naga, Argao, Carcar City, Poro, Pinamungajan, Borbon, Sogod, Barili, Bantayan, Tabogon, Ronda, Dumanjug, Alcoy, ug Moalboal.
Samtang ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nisuspenso sab sa face-to-face classes sa Disyembre 5 hangtod 6 tungod sa epekto ni TD Wilma.
Gipahibalo sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga posible pa nga madugangan ang listahan agi og pagpangandam sa dili maayong epekto sa panahon.
Sa nasayran, daan nang nimando ang Kagamhanan sa probinsiya nga mahimong andam ug mohimo og lakang nga malikay sa risgo ang mga residente ug mga tinun-an.
Kini aron malikayan ang disgrasya nga moresulta sa pagkalas sa pipila ka mga residente.
Usa ka buwan na ang nakalabay sukad sa pag-igo sa Bagyong Tino dinhi sa Sugbo nga nikalas og kapin 100 ka mga kinabuhi ug kapin 40 pa ang na-missing. / ANV