F2F classes wa pa ibalik sa mga tunghaan sa probinsiya

Dili tugotan ang pampublikong mga tunghaan sa Probinsya sa Sugbo, nga naguba sa bag-ohay lang nga linog, nga makapadayon sa face-to-face classes gawas lang kon ma-clear na kini sa ilang tagsatagsa ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices (MDRRMOs).
Usa ka magnitude 6.9 nga linog ang niigo sa Dakbayan sa Bogo, amihanang bahin sa Sugbo, niadtong alas 9:59 sa gabii sa Septiyembre 30, 2025, nga niresulta sa lapad nga kadaot sa daghang mga munisipyo. Hangtod niadtong Dominggo, Oktubre 5, padayon pa ang mga aftershock ug daghang mga tunghaan, mga edipisyo sa gobiyerno, ug mga balay ang gideklarar nga delikado ug dili na magamit.
Si Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Senen Priscilo Paulin nibutyag sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Oktubre 3, nga ang school administrators, pinaagi sa ilang Schools District Supervisor, gimanduan nga makig-alayon sa lokal nga mga opisina sa DRRM sa dili pa ablihan pagbalik ang classrooms.
Ang inisyal nga mga assessment sa naguba nga school buildings nasumiter na sa mga district ug school DRRM coordinators apan kinihanglan pa kining susihon sa mga engineer gikan sa Department of Education (DepEd).
Ang datos gikan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nagtaho nga labing menos 50 ka educational facilities sa San Remigio, Daanbantayan, Sogod, Borbon, Bantayan, ug Medellin ang nag-antos sa mayorihiya ngadto sa partial nga structural damage.
Sa kasamtangan, si Paulin niingon nga ang mga tunghaan nga dili pa luwas nga makaabli giawhag sa pagbalhin ngadto sa alternative learning delivery options, sama sa modular o blended learning.
Hangtud niadtong Dominggo, Oktubre 5, ang mga klase sa tanang levels nagpabilin nga gisuspenso sa mosunod nga mga LGU hangtod sa dugang pahibalo: Carmen, Sogod, Daanbantayan, Bantayan, Dakbayan sa Bogo, Medellin, Tuburan, Borbon, ug Catmon.
Sa Daanbantayan, ang mga awtoridad nakarekord og 33 ka totally damaged ug 11 ka partially damaged nga school buildings.
Ang ubang mga structure sama sa covered courts, daycare centers, ug usa ka ospital nakaangkon usab og mga liki o partial nga pagkahugno.
Ang kasikbit nga San Remigio nagtaho og grabeng kadaot sa labing menos 26 ka learning facilities, lakip ang Cebu Technological University–Daanbantayan San Remigio Extension, San Remigio National High School, Tambongon Integrated School, ug daghang daycare centers ug elementary schools sa mga barangay sa Anapog, Argawanon, Calambua, Victoria, Lambusan, Lawis, Dapdap, ug uban pa.
Sa Medellin, ang classrooms ug educational facilities sa daghang barangay, lakip ang Lamintak Norte National High School, Almacen Torrevillas National High School, Antipolo Integrated School, ug Caputatan Sur Elementary School, ang nangaguba.
Ang uban niini nga mga structure gideklarar nga delikado nga gamiton samtang naghulat sa inspeksyon sa mga provincial engineer. Sa Sogod, ang Liki Elementary School nakaangkon og structural failure sa ilang mga classroom gikan Grade 1 ngadto sa 6, samtang ang usa ang nahugno.
Ang Borbon nagtaho usab og mga kadaot sa Doña Milagros High School ug usa ka elementary school samtang ang mga tunghaan sa Isla sa Bantayan, lakip ang Atop-atop Elementary School ug Bantayan Central Elementary School, usa sa mga gideklarar nga delikado tungod sa dagkong mga liki ug spalling concrete. /