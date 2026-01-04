Face-to-face classes sa Medellin mobalik karon

Mobalik na ang face-to-face classes sa tanang publiko ug pribadong mga tunghaan sa Lungsod sa Medellin, Cebu sugod karong Lunes, Enero 5, 2026 human gilibkas ang suspensyon nga gipatuman tungod sa 6.9-magnitude nga linog, nga niigo sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Si Medellin Mayor Edwin Salimbangon niluwat sa Executive Order 1, Series of 2026, nga nagbakwi sa suspensyon human ang mga building sa tunghaan ug classrooms nainspeksyon ug nasusi na sa mga enhinyero gikan sa Department of Education (DepEd) ug Department of Public Works and Highways (DPWH).
Alang sa pribadong mga tunghaan, gisunod ang mga inspeksyon ug rekomendasyon sa ilang awtorisadong mga enhinyero o regulatory authorities.
Base sa executive order, kato lang mga classrooms ug pasilidad sa tunghaan nga giila nga luwas gamiton ang tugotan nga maablihan og balik.
Samtang ang mga nakit-an nga dili luwas magpabiling sirado hangtod nga mahuman ang gikinahanglang pag-ayo ug uban pang lakang sa seguridad.
Ubos sa maong kamanduan, gihatagan og kagawasan ang mga administrasyon sa tunghaan sa pagdesisyon sa ilang mga schedule sa klase ug pamaagi sa pagkat-on (learning modalities) base sa gidaghanon nga luwas nga classrooms.
Ang mga tunghaan mahimong mogamit og adjusted schedules, shifting, blended learning, o uban pang haom nga paagi sa pagkat-on aron maseguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga estudyante ug mga kawani sa tunghaan.
Gimanduan usab ang school heads ug administrators nga hugot nga ipatuman ang mga lakang sa seguridad ug pagpangandam, lakip na ang makanunayong monitoring sa mga building, pagpakaylap sa mga protocol sa pagpangandam sa bagyo, ug ang pagka-andam sa mga evacuation ug emergency response plans.
Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), Municipal Engineering Office (MEO), ug ang Municipal School Board gimanduan nga makig-alayon pag-ayo sa mga awtoridad sa tunghaan, mohimo og regular nga monitoring, ug mohatag og teknikal nga tabang kon gikinahanglan.
Ang executive order gipirmahan niadtong Enero 3, 2026. / CDF