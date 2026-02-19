Factory sa MEZ milaslas sa sweldo sa ilang trabahante

Grabeng naapektuhan ang kita sa sobra 100 ka mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone (MEPZ) 1 human gipakunhoran sa katunga ang ilang adlaw sa trabaho tungod sa kamingaw sa mga order gikan sa gawas sa nasod.
Gipahibalo ni Kim Francisco, ang officer-in-charge sa City Public Employment Service Office (Peso), sa Lapulapu ngadto sa SunStar Cebu nga ang tagdumala sa kompanya nangayo og tabang gikan sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO), pinaagi sa Peso, alang sa mga trabahante nga naapektuhan sa reduced workweek.
Sa usa ka suwat nga gipetsahan og Pebrero 5, ang maong garment subcontractor factory niingon nga ang maong lakang nagsugod niadtong Enero 20 ug molungtad hangtod sa Marso 31, 2026.
Ang maong temporaryo nga lakang nakaapekto sa 105 ka mga empleyado human gipaubsan ang adlaw sa trabaho gikan sa unom ka adlaw ngadto na lang sa tulo sa usa ka semana.
Gipasabot ni Francisco nga tungod sa kaminos sa mga order gikan sa mga apparel firms sa export zones, gipagamyan sa kompanya ang operasyon niini aron magpabiling buhi ang negosyo.
Gipatuman sa pagdumala ang flexible work schedule aron mapadayon ang operasyon samtang giseguro nga ang mga empleyado duna gihapoy bisan tulo ka adlaw nga trabaho matag semana.
Giangkon niya nga tungod kay nakatunga na lang ang kita sa mga trabahante, dili na kini igo alang sa panginahanglan sa ilang mga pamilya.
“Ang implikasyon ani niya siyempre gamay og sweldo. Dili kini igo kay unta duna silay kita sa tibuok unom ka adlaw sa usa ka semana apan natunga kini. Dili kini igo alang sa ilang pamilya ug inadlaw nga panginabuhi,” dugang ni Francisco.
Matod niya, ang naandan nga tabang nga ihatag sa CSWDO mao ang lima ka kilo nga bugas ug uban pang mga batakang panginahanglan.
Naglaom ang hepe sa Peso nga dili na madugangan pa ang maong reduced work schedule, depende sa demand sa mga order.
Ang pagpatuman sa flexible work scheme sa MEPZ dili na bag-o, tungod kay susama nga mga lakang ang gihimo sa ubang kompanya sa export-oriented industries matag higayon nga mohubas ang demand sa kalibutanong merkado.
Sa panahon sa pandemya sa Covid-19 niadtong 2020, daghang mga kompanya sa MEPZ ug uban pang economic zones sa Central Visayas ang nagpatuman sab og reduced workweeks, temporaryo nga pagsira, o flexible work arrangements tungod sa mga nakanselar o nalangan nga export orders.
Niadtong panahona, liboan ka mga trabahante sa garments ug electronics sectors ang gipaubos sa skeletal workforce o temporaryo nga gitangtang sa trabaho. / DPC