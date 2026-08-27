Faculty, staffs sa USC-TC gipaubos sa safety seminar

Gipalambo sa Cebu City Police Office (CCPO) ang pagpangandam sa mga tunghaan pinaagi sa safety symposium alang sa mga faculty ug staff sa University of San Carlos-Talamban Campus sa Barangay Talamban, Cebu City niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026.
Gitutokan sa symposium ang hustong pagtubag sa mga kritikal nga insidente sama sa active shooting ug bomb threat, ilabina ang pag-ila sa posibleng hulga, emergency protocols, evacuation, ug tukmang pag-report sa insidente.
Girepresentahan ang CCPO ni Police Major Marvin Fegarido, acting chief sa City Community Affairs and Development Unit (CCADU), maoy nidumala sa maong tigom.
Iyang gipasabot ang kamahinungdanon nga pabilin nga kalmado, paglikay sa peligro ug pagsunod sa mga mando sa responders panahon sa emerhensiya.
Ang inisyatiba kabahin sa paningkamot sa CCPO ubos sa liderato ni Acting City Director Police Colonel Ricky Sumalde aron mapalig-on ang seguridad sa mga educational institutions. / AYB