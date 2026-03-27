Fajardo andam batok Bol Bol

Mga duwa karon:
5:15 pm- Magnolia batok Macau
7:30 pm- San Miguel batok TNT
Nikawat na og dakong atensiyon ang 7’3” nga import sa TNT Tropang 5G nga si ex-NBA Bol Bol sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup hilabi na sa main game karong Sabado sa gabii, Marso 28, 2026, tungod kay ikaharong sa Tropang 5G ang San Miguel Beermen.
Ning sangkaa mahitabo ang labing giatangan ning maong komperensya nga mao ang pagpakigparang sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo kang Bol kinsa lab-as pa gikan sa National Basketball Association (NBA).
Giangkon ni Fajardo nga dili niya kayang mag-inusara nga ikaparang si Bol ug nagkinahanglan siya og suporta gikan sa iyang mga kauban.
“For sure mahihirapan kami. Pero five-on-five naman ito, hindi naman ito one-on-one,” matod ni Fajardo nga napatik sa Spin.ph.
“Pero kung matapat sa akin si Bol, gagawin ko yung best ko na ma-stop siya. Hindi ko man siya ma-totally stop, at least ma-limit ko man lang siya.”
Si Bol nag-average og 39 puntos ug 15 rebounds sa 1-1 nga rekord sa defending champion Tropang 5G.
Si Fajardo kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu, nag-average sab og dagkong mga numero nga 21 puntos ug 17 rebounds sa 1-1 sab nga rekord sa Beermen.
Dili man tuod kaayo impresibo ang import sa Beermen nga si Marcus Lee apan lawom kaayo ang puwersa niini sa lokal nga mga magduduwa nga makatabang og dako kang Fajardo.
Sa laing bahin, moparada og bag-ong import ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa ilang pagpakigsangka sa guest team Macau Black Knights sa premirong duwa.
Gikuha sa Hotshots isip bag-ong import si Clint Chapman aron ihulip kang Nuni Omot kinsa wala nakapakita og saktong labok sa iyang pagduwa sa PBA.
Ang Hotshots ug Black Knights parehong naggunit og 0-3 nga rekord. / ESL