Fajardo, Ando mangulo sa 40th SAC awards

Hatagan og pasidungog ang mga Sugbuanong atleta ug team nga misidlak sa ilang sports sa 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Beer (SAC-SMB) Cebu Sports Awards karong Marso 8 sa Ayala Center Cebu Activity Center

Mokabat sa 43 ka athletes ug lima ka teams gikan sa 26 sporting disciplines ang hatagan sa major awards sa ilang nabuhat nga milestone.

Ang mga sikat nga mga pangalan nga nalakip sa major awardees mao sila nine-time PBA MVP Junemar Fajardo, World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Melvin Jerusalem, pro skateboarder Margielyn Didal, three-time billiards world champion Rubilen Amit, and 2024 Olympian and 2025 Southeast Asian (SEA) Games weighlifting gold medalists Elreen Ando.

Apil sa mga awardees sila Artjoy Torregosa (athletics), University of the Visayas (UV) Green Lancers, Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, ug Jonathan Moses "Titing" Manalili (basketball), Cherry Ann Rondina (beach volleyball), Jay Bryan Baticuatro ug Mark Ashley Fajardo (boxing), Eliche Zoe Malilay ug Elise Xoe Malilay (Brazilian jiu-jitsu), Jerish John Velarde ug Rico Mascariñas (chess), Eleanor Hayco ug Lloyd Bartolini (dancesport), Franklin Ferdie Yee (duathlon), Sibil Women's E-sports Team, Melvin Mendoza Angelica Bengtsson (floorball), Mallie Ramirez ug Cebu Football Club Gentle Giants (football), Jeremy Laurence Nopre, Alexis Nicole Villacarlos, Felix Calipusan Jr. ug Kelly Alexandrei Trocio (karatedo), Jana Lavador (kickboxing), Christwil Villanueva (motorcycle racing), Fritz Gerald Carsola ug Jean Marie Sucalit (sepak takraw), Jerome Bacarisas, Jasper Cabrera, ug Ann Antolihao (softball), Miranda Renner (swimming), University of Cebu (UC) Webmasters, Richard Gonzales ug Eljay Dan Tormis (table tennis), Aeden Roffer Poloyapoy Cereno, Clarissa Louise Gallego, ug Jose Martin Omayan (taekwondo), Arthur Craig "Iggy" Patino (tennis), Andrew Kim Remolino, Raven Faith Alcoseba ug Matthew Justine Hermosa (triathlon), Jeff Leonard Hortelano (ultimate flying disc), ug Raph Trinidad (wakeboarding).

Ang major awardees apil sa pilian para sa Athlete of the Year nga i-anunsiyo atol sa awarding ceremony.

Gawas sa major awards, ang ubang mga atleta ug sports personality makadawat og special citations. / RSC