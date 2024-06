Fajardo babag sa Meralco

Nagpabilin nga lig-ong babag ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo sa tinguha sa Meralco Bolts nga kampyunato sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Mao kini ang gipadayag sa beteranong coach sa Rain or Shine Elasto Painters nga si Yeng Guiao.

Ang Beermen ug Bolts mao ang magpinaksitay sa championship series nga sugdan ugma, Hunyo 5, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Dili angay ibaliwala sa Bolts ang pangagpas ni Guiao gumikan kay nasayod kini sa iyang gipanulti.

Gipuga na og maayo ni Guiao ang singot sa iyang utok apan wala kini nakakita og sulosyon sa pagpugong kang Fajardo dihang gibutlogan sa Beermen ang Elasto Painters, 4-0, sa semi-finals best-of-seven series.

Ning maong series, ang produkto sa Univesity of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Pinamungajan, Cebu nag-average og 17.4 puntos, 14.1 rebounds, ug 2.9 assist.

“When you want to get the championship or win a championship, sa pagka-consti­tute ng San Miguel team, para­ting kay June Mar. So kailangang makahanap ka ng katapat ni June Mar,” pasabot ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

Gipuli-puli ni Guiao ang iyang beteranong big man nga si Beau Belga ug rookie big man Keith Datu sa pagdepensa kang Fajardo apan wala kini ningsaler.

“Ang hirap maghanap ng physical specimen na puwede mong itapat sa kanya,” dugang ni Guiao.

Gilauman nga gamiton og maayo sa Bolts sa pagdepensa ni Fajardo sila si Raymond Almazan, Cliff Hodge, ug rookie Brandon Bates.

Ang maong kombinasyon ninglampos sa pagpakigparang sa twin tower sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga sila si Christian Standhardinger ug Japeth Aguilar nga ning-abot og deciding Game 7.

“I think every­thing is really created by the presence of June Mar on offense and defense,” batbat ni Guiao.

“Kung gusto mong makarating sa finals or mag-champion, ka­ilangan may solusyon ka sa problema.” / ESL