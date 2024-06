Fajardo, Bolick, Holt mag-ilog sa PBC award

Magpadayon kaha ang dominasyon ni San Miguel Beermen big man June Mar Fajardo o makamugna og surpresa sila si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors o Stephen Holt sa Terrafirma Dyip?

Kabahin kini sa inilugay sa Best Player of the Conference award sa kasamtangang nagpadayon nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Ang nangahisgutan kasamtangang nagsikit sa inilugay ning labing taas nga pasidungog sa komperensya.

Si Fajardo kasamtangang nag-una bitbit ang 43.12 statistical points gikan sa iyang averages nga 17.3 points, 14.5 rebounds, ug 3.1 assists.

Apan naa ra sa iyang duol sila si Bolick ug Holt. / ESL