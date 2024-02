Fajardo, Edu pulihan ni Aguilar

Moduwa si Japeth Aguilar sa Gilas Pilipinas sa first window sa Fiba Asia Cup 2025 qualifiers a­ron itapak sa dakong haw-­ang sa ilawom nga na­bi­yaan nila ni June Mar Fa­jardo ug EJ Edu, kinsa pulos adu­nay angol.

Kompirmado na nga dili makaduwa si Fajardo sa qualifiers gumikan sa nasinati niyang angol (calf) atol sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup finals diin natabangan niya ang San Miguel Beermen aron maangkon ang kampyunato.

Dili sab makaduwa si Edu tungod sa iyang angol (meniscus tear) nga iyang nasinati sa Japan B.League, pipila ka mga buwan ang nakalabay.

Sa qualifiers, sangkaon sa Gilas ang Hong Kong karong Pebrero 22, 2024 dayon ang Chinese Taipei karong Pebrero 25, 2024.

“Japeth is going to play,” matod ni Gilas coach Tim Cone. “He is really God-sent because we lost a lot of size losing June Mar and AJ.”