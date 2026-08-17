Fajardo hangtod karong tuiga na lang moduwa sa PHL Gilas

Human ni Japeth Aguilar, laing dekalidad nga big man nga si June Mar Fajardo ang nakatakda na nga moundang pagduwa sa Gilas Pilipinas.
Nagkanayon si Gilas coach Tim Cone nga hangtod na lang ning tuiga morepresnetar sa Pilipinas ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen.
Kon wala'y kakulian nga mahitabo, makaduwa pa si Fajardo sa Gilas alang sa Asian Games nga ipahigayon sa sunod buwan sa Nagoya, Japan, ug 4th window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga i-host sa nasod ning ulahing bahin sa buwan sa Agusto.
"June Mar wants to retire, but we pulled him back in for the window. Although he’s doubtful for the Asian Games,” pasabot ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Ang umaabot nga pagretiro ni Fajardo sa Gilas mahitabo wala ra'y tuig human gianunsiyo ni Aguilar ang iyang pagretiro human sa 16 ka tuig nga pagserbisyo alang sa nasod.
Si Fajardo, 36, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu, nagduwa sa Gilas gikan pa niadtong 2013. / ESL