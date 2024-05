Fajardo, Jerusalem, Go ‘Athletes of the Year’

Sila si basketball superstar June Mar Fajardo, world boxing champion Melvin Jerusalem, ug karting sensation William John Riley Go nga nanghawod sa kalibutanhong bantawan nagsawo sa dungog isip “Athletes of the Year” atol sa malampuson nga 38th Sportswri­ters Association of Cebu-San Miguel Beer (SAC-SMB) Cebu Sports Awards niatong Dominggo, Mayo 26, didto sa The Terraces sa Ayala Center Cebu.

Ang 34-anyos nga si Fajardo, ang labing dominanteng basketbolista sa Pilipinas karon, miinat sa iyang rekord alang sa labing daghan nga Most Valuable Player awards sa kasaysayan sa PBA human mibira og usab sa tropeyo isip MVP sa ikapitong higayon niadtong 2023.

Gawas niini, ang 6’10” nga higante gikan sa lungsod sa Pinamungajan, tungatungang-kasad­pang bahin sa Sugbo, kabahin sa Gilas Pilipinas nga mibisbis sa 61 ka tuig niining huwaw sa titulo sa Asian Games sa miaging tuig.

Si Fajardo ug ang Gilas milampornas sa Jordan, 70-60, aron langkaton ang labing unang Asiad basketball gold medal sa nasod sukad niadtong 1962.

Si Jerusalem, 30, mipatikang­kang sa Hapon nga kampiyon nga si Masataka Taniguchi sa ikaduhang hugna aron birahon ang korona sa World Boxing Organization (WBO) minimumweight division.

Napilde si Jerusalem sa una niyang depensa human gipalukapa sa ikapitong hugna ni Puerto Rican challenger Oscar Collazo apan dali niyang nabawi ang iyang du­ngog human gipalayas sa iyang trono ang Hapon nga si Yudai Shigeoka pinaagi sa split decision aron sakmiton ang World Boxing Council (WBC) 105-pound title duha ka bulan pa ang milabay.

Sa iyang bahin, si Go mikulit sa iyang pangan sa bato isip labing unang Pinoy world champion sa Super ROK category sa South Garda Karting ROK Super Finals didto sa Lonato, Italy niadtong 2022.

Nag-edad pa lamang og 14 anyos, si Go mipaduol sa iyang damgo nga mamahimong Formula-1 driver human iyang naangkon ang usa sa duha ka nag-unang mga luna sa Ferrari Driver Academy Shootout alang sa Asia Pacific ug Oceania. Naghatud kini niya ngadto sa FDA Scouting World Finals sa Fiorano, Italy niadtong 2023.

Sa laing bahin, ang inilang sports doctor ngqa si Rhoel Dejaño midawat sa labing unang Rico Navarro Trophy isip “Sportsman of the Year”, samtang si SAC President John Owen Pages mitunol sa Presidential Award ngadto ni Philippine Sports Commissioner Edward Hayco.

Ang notadong basketball skills trainer nga si Jefferson Codera, mga tinamod nga tigpaluyo sa chess nga sila si Atty. Jeah Jean Gacang ug Engr. Jerry Maratas, ug ang way pagbahar nga tigsuporta og table tennis nga si Jessica Jawad-Honoridez, mikuha sab og atensiyon bitbit ang ORLACSAN (Orlando C. Sanchez) Awards.

Uban sa major awardees ug niadtong mga gihatagan og special citations, pormal silang gibayaw sa altar sa kadungganan dili lamang sa pagha­tag nila og dungog ug garbo sa nasod, apan hasta sab sa mga mahinungdanon nilang kontribusyon sa lokal nga komunidad sa sports. / Pooled Report