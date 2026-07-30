Fajardo mag-professional boxer na

Nipirma og kontrata ning bag-ohay lang ang Sugboanong kanhi amateur standout nga si Mark Ashley Fajardo sa General Santos-based promotional boxing outfit Sanman Promotions katambayayong si Toy Cuico.
Gilaumang masubhan si Fajardo isip usa ka professional boxer sa ulahing bahin ning tuig 2026.
Si Fajardo, 21, kinsa lumad nga taga Talisay City, Cebu, usa ka bronze medalist sa 33rd Southeast Asian Games sa miaging tuig.
Taas na sab og kasinatian si Fajardo sa amateur rank diin nakaaway siya sa World Boxing Championships, World Boxing Cup, World Youth Championships, ug uban pa nga international tournaments.
Si Sanman Promotions CEO JC Mananquil nipadayag sa iyang kalipay sa paghiabot ni Fajardo sa iyang kampo.
Hugot ang pagtuo ni Mananquil nga taas ang maabot ni Fajardo sa professional rank gumikan sa abilidad niini ug aduna sab siyay saktong kusog.
Isip amateur, si Fajardo adunay 17-13, 6KOs nga rekord.
Gilaumang mokampanya siya sa super-lightweight o welterweight category sa iyang pagsaka sa professional rank. / EKA, ESL