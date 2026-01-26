Fajardo mangulo sa South, Aguilar sa North

Gipangulohan sa mga big men nga sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen ug Japeth Aguilar sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang matag rehiyon sa paghangop og balik sa Philippine Basketball Association (PBA) sa North vs. South format alang sa All-Star Game niini.
Kauban ni Fajardo sa starting unit sa South All-Stars mao sila si RJ Abarrientos ug Scottie Thompson sa Gin Kings, Calvin Oftana sa TNT Tropang 5G ug Robert Bolick sa NLEX Road Warriors.
Ang mga kauban ni Aguilar sa starting unit sa North All-Stars mao sila si Titan Ultra Giant Risers star Calvin Abueva, Converge FiberXers lead guard Juan Gomez de Liaño, Beermen guard CJ Perez, ug Gin Kings guard Stephen Holt.
Sila si San Miguel coach Leo Austria ug TNT coach Choy Reyes mao ang mogiya sa All-Star teams human nila naagak ang ilang tagsatagsa ka puwersa sa kasamtangang nagpadayon nga finals series sa Season 50 Philippine Cup.
Ang tanang 12 ka coaches sa PBA mao ang mopili sa reserve players sa duha ka mga puwersa. / ESL