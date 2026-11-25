Moaway og world title fights ang mga Pinoy nga boksidor nga sila si Miel Fajardo ug Zyvyr Medecilo batok sa lainlaing kontra karong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 26, 2026, sa Japan.
Si Fajardo mosuway pag-ilog sa korona ni International Boxing Federation (IBF) flyweight king Masamichi Yabuki sa main event sa usa ka boxing card sa Ebara Wave Arena sa Tokyo.
Nakuha ni Fajardo kining maong oportunidad human niya gipilde si Argentine Tobias Reyes pinaagi sa 1st round TKO sa IBF flyweight world title eliminator niadtong Abril 11, 2026.
Si Fajardo adunay 14-3-2, 12 KOs nga rekord samtang si Yabuki adunay 20-4, 18 KOs nga baraha.
Sa iyang bahin, si Medecilo mosuway sab sa pag-ilog sa korona ni World Boxing Association (WBA) minimumweight champion Takeshi Ishii.
Si Medecillo adunay 9-0, 5 KOs nga rekord samtang si Ishii adunay 12-1, 9 KOs nga baraha. / EKA, ESL