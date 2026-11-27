Parehong nangapakyas ang Pinoy nga mga boksidor nga sila si Miel Fajardo ug Zyvyr Medecilo sa labing una nilang pagpanuktok alang sa world title niadtong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 26, 2026, sa Ebara Wave Arena sa Tokyo, Japan.
Si Fajardo nasugamak sa unanimous decision nga kapildihan sa iyang pagsuway og ilog sa korona ni International Boxing Federation (IBF) flyweight champion Masamichi Yabuki.
Nalubong si Fajardo sa scorecards sa judges, 118-110, 118-110, ug 116-111.
Si Fajardo natagak sa 14-4-2, 12KOs nga rekord samtang si Yabuki nisaka sa 21-4, 18 KOs nga baraha.
Sa iyang bahin, si Medecilo napilde sab pinaagi sa unanimous decision sa pagsuway niya’g ilog sa korona ni World Boxing Association (WBA) minimumweight king Takeshi Ishii.
Nalubong sab si Medecilo sa scorcards, 118-109, 118-109, 116-111. Si Medecilo nisukarap sa 9-1, 5KOs nga rekord samtang si Ishii nikatkat sa 13-1, 9 KOs nga rekord. / ESL