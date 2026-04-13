Fajardo mi-TKO og sayo ni Reyes

Nagkinahanglan lang og 1:05 minuto sa 1st round si Filipino Miel Fajardo aron pakamangon si Argentine Tobias Reyes sa International Boxing Federation (IBF) flyweight title eliminator bout niadtong Dominggo, Abril 12, 2026 (PH time), sa Galvez, Sante Fe, Argentina.
Sa nag-una pa lang upat ka mga segundos, gitumba na ni Fajardo si Reyes pinaagi sa iyang left hook.
Nakabarog pa man tuod si Reyes apan katulo kini gitumba pagbalik ni Fajardo aron humanon og sayo ang away.
Si Fajardo nisaka sa 14-3-2, 12KOS nga rekord samtang si Reyes natagak sa 18-2-1, 16KOs nga baraha. / ESL