Fajardo midaog sa ika-8 nga MVP plum

Pormal na nga gidawat sa Cebuano pride June Mar Fajardo ang iyang ikawalo nga Most Valuable Player (MVP) award sa Philippine Basketball Association (PBA) atol sa 48th Leo Awards sa Smart Araneta Coliseum kagahapon, Agusto 18, 2024.

Giinat ni Fajardo ang rekord nga pinakadaghan og season MVP human niya naangkon ang pasidungog.

Ang pambato sa San Miguel Beermen usa pud ka 10-time Best Player of the Conference award winner.

Ang 6-foot-10 nga si Fajardo nakakuha og 42.1 statistical points gikan sa iyang average nga 17.8 puntos, 13.4 rebounds, 2.8 assists ug 1.7 blocks.

Nagsunod kang Fajardo si Christian Standhardinger nga dunay 37.8 statistical points gikan sa 19.2 puntos, 10.2 rebounds ug 5.0 assists ug ang iyang teammate nga si CJ Perez bitbit ang 37.4 statistical points gikan sa 18.9 puntos, 6.3 rebounds, 3.7 assists ug 1.9 steals.

Si Stephen Holt gikuronahan pud isip Rookie of the Year. Impresibo ang unang tuig ni Holt diin nag-average kini og 17.0 puntos, 6.9 rebounds, 5.5 assists ug 1.9 steals.

Karon nga season moduwa na si Holt ubos sa Barangay Ginebra Gin Kings kuyog ni Isaac Go human sila gi-trade sa Terrafirma Dyip ilis kang Standhardinger ug Stanley Pringle. / RSC