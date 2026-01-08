Fajardo mikulit og laing history

Nakakulit og lain na sab nga kasaysayan ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo dihang nakamugna siya og 21 puntos ug 23 rebounds atol sa kadaugan sa San Miguel Beermen batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 93-84, niadtong Miyerkules, Enero 7, 2025, sa Game 2 sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup.
Kini maoy ikatulong sunodsunod nga duwa nga nakarehistro og 20-20 ang lumad nga taga Pinamungajan, Cebu ug siya lang ang nakahimo niini sa 50 ka tuig nga kasaysayan sa PBA.
Nalabwan ni Fajardo si Tanduay rookie Eric Menk kinsa nakatali og duha ka sunodsunod nga 20-20 games niadtong 1999 All-Filipino Cup. / ESL