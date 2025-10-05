Fajardo milabni sa ika-9 nga MVP

Ang Sugbuanong higante June Mar Fajardo nidugang napud sa iyang koleksiyon human niya makuha ang ika-9 nga Most Valuable Player (MVP) award sa Philippine Basketball Association (PBA) atol sa LEO Awards, Dominggo, Oktubre 5, 2025, didto sa Novotel, Cubao, Quezon City.
Si Fajardo, nga unang nakadaog sa MVP niadtong 2014, nakasunod og unom ka sunod-sunod nga titulo gikan 2014 hangtod 2019, ug gidugangan pa kini sa iyang ikapito sa 2022–23 season, ikawalo sa 2023–24, ug karon ang ikasiyam sa 2024–25 season.
Ang LEO Awards maoy nibukas sa ika-50 nga season sa PBA.
Atol sa seremonya, gipangulohan ni Fajardo ang mga personalidad sa basketball lakip na sila Ramon Fernandez ug Alvin Patrimonio, nga pareho nga adunay upat ka MVP titles. Ang maong higayon usa ka simbolo sa pagpasa sa korona gikan sa mga alamat sa kagahapon ngadto sa hari sa karon nga panahon.
Kuyog sa 6-foot-10 Fajardo sa Mythical First Team ang iyang kauban sa San Miguel nga si CJ Perez, si Calvin Oftana sa TNT, Robert Bolick sa NLEX, ug si Arvin Tolentino, nga karon nagdula sa Seoul SK Knights sa Korea.
Si Fajardo nisulod sa PBA tuig 2012 isip 1st overall pick sa San Miguel franchise.
Ang lumad nga taga Pinamungajan, Cebu nagsugod sa iyang humble nga basketball career ubos sa University of Cebu Webmasters sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc.
Sa ika-50 nga season sa PBA, misyon ni Fajardo nga dalhon ang San Miguel Beermen sa kalampusan sa Philippine Cup. / RSC