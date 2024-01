Fajardo mobalik, Enero 12

Mahibalik na ang labing lig-ong haligi sa San Miguel Beermen sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 8 Commissioner’s Cup.

Gilauman nga sa sunod nga tahas sa Beermen karong Biyernes, Enero 12, 2024 batok sa Blackwater Bossing, moduwa na pagbalik ang 7-time MVP nga si June Mar Fajardo gikan sa pagkaangol.

“June Mar is doing good. He’s recovering well, and I think if the doctors give him the go signal, I think he can play in our last game against Blackwater,” matod ni beermen coach Jorge Gallent nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Ang Sugboanong higante wala nakaduwa gikan pa niadtong Nobiyembre 29, 2023 human siya nakasinati og angol sa iyang kamot atol sa duwa sa Beermen batok sa Rain or Shine Elasto Painters.

Andam na unta’ng moduwa pagbalik ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters atol sa kadaugan sa Beermen batok sa Terrafirma Dyip, 132-110, niadtong Dominggo, Enero 7, 2024, apan wala pa kini nakadawat og pagtugot gikan sa mga doktor.

“We’ll see what the doctors will say about June Mar,” matod ni Gallent.

Krusyal ang pagbalik sa lumad nga taga lingsod sa Pinamungajan, Cebu gumikan kay padayon pang nanikaysikay ang Beermen nga makasulod sa top 4, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo alang sa quarter-finals.

Kasamtangang naa sa ikaupat nga puwesto ang Beermen dala ang 7-3 nga rekord apan delikado sila’ng mapapha sa top 4 kon mapilde sila batok sa Bossing, nga maoy katapusan nilang tahas sa elimination round.