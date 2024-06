Fajardo nag-una na sa BPC race

Ania na sab ang “The Kra­ken.”

Sama sa gilauman, nisulbong si San Miguel Beermen center June Mar Fajardo sa nag-unang puwesto sa inilugay sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup Best Player of the Conference award.

Nailog sa Sugboanong higante ang No. 1 nga puwesto gikan sa kanhi lider nga si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors, kinsa nidakin-as sa ikaduhang dapit.

Giklaro ni Fajardo nga wala niya hatagi og igong gibug-aton ang individual award gumikan kay mas mahinungdanon kaniya nga maagak na sab ang iyang puwersa sa kampyunato.

“Hindi ko muna iniisip ‘yan. Focus muna ako sa finals,” matod ni Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu.

Ang Beermen modepensa og sugod sa ilang Philippine Cup title karong gabii sa Game 1 sa championship series batok sa Meralco Bolts sa Smart Araneta Coliseum.

Naa sa ikatulo sa BPC race si Terrafirma Dyip rookie Stephen Holt, ikaupat ang kauban ni Fajardo nga si CJ Perez samtang ikalima si Brgy. Ginebra Gin Kings big man Christian Standhardinger.

Ang nangahisgutan mao ang opisyal nga mga kandidato alang sa BPC race. / ESL