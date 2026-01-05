Fajardo nag-una na sab sa BPC

Dako ang posibilidad nga mainat ni San Miguel Beermen bigman June Mar Fajardo ang iyang rekord ngadto sa 13 ka Best Player of the Conference awards sa Philippine Basketball Association (PBA).
Human sa quarter-finals Season 50 Philippine Cup, ang Sugboanong higante nagsolo sa ibabaw sa BPC race dala ang 45.4 average statistical points gikan sa 17.4 puntos, league-high 15.3 rebounds, 6.1 assists, ug 1.1 blocks averages.
Nagsunod ni Fajardo mao si Titan Ultra Giant Risers forward Calvin Abueva kinsa adunay 41.2 SPs. / ESL