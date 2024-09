Fajardo nag-una na sab sa BPC race

Nakapanukad na sab si San Mi­guel Beermen center June Mar Fajardo alang sa laing Best Player of the Con­fe­rence award sa Philippine Basketball Association (PBA).

Pagkahuman sa elimination round sa season-opener Governors’ Cup, ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters nag-una na sab sa stastistical points.

Ang kasamtangang 8-time MVP nakapundo og 43.9 SPs gikan sa iyang averages nga 21.3 puntos, league-leading 15 rebounds ug 2.8 assists.

Ning higayuna, ang kompetensya sa lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu sa BPC race mao sila si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors, Alvin Tolentino sa NorthPort Batang Pier, Beermen guard CJ Perez ug Japeth Aguilar sa Brgy. Ginebra Gin Kings.

Si Bolick nakatali og 38.76 SPs gikan sa iyang averages nga 20.4 puntos, 6.9 rebounds ug league-leading 8.6 assists.

Nagsunod si Tolentino nga adunay 37.5 SPs dayon, si Petez adunay 37 SPs samtang si Aguilar adunay 33.4 Sps. / ESL