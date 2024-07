Fajardo nag-una sa MVP award race

Ang Sugboanong si June Mar Fajardo mao ang nag-una sa MVP award race sa Philippine Basketball Association (PBA).

Tinguha ni Fajardo ang pagbuak sa kaugalingon nga record sa PBA sa iyang tinguha sa pagkab-ot sa ikawalo nga sunodsunod nga MVP award sa bag-o lang natapos nga Season 48.

Ang sinaligan sa San Miguel Beer ug Gilas Pilipinas mitapos sa season nga nag-una sa MVP race nga dunay average nga 42.1 stastical points human niya giyahi ang Beermen ngadto sa sunodsunod nga mga duwa sa finals, lakip na ang kampyanato sa Commissioner’s Cup.

Matod sa pba.ph nangulo sab si Fajardo sa rebounding sa liga nga nilapas sa average nga 13.4 boards.

Nag-average usab siya og 17.8 puntos, 2.8 ka assists ug 1.7 ka block shots ug nidaug sa Philippine Cup Best Player of the Conference.

Sa miaging tuig, ang Cebuano nga higante nilangkat sa iyang ikapito nga MVP trophy, nga wa pay nakahimo niini sa PBA.

Iyang kakompetensya karon mao sila si Christian Standhardinger sa Barangay Ginebra ug San Miguel teammate CJ Perez. /REV