Fajardo Nag-una sa MVP race

Ang Cebuano bigman nga si June Mar Fajardo mosuway paglangkat sa iyang ika-8 nga Most Valuable Player (MVP) Award sa Philippine Basketball Association (PBA).

Koronahan ang MVP karong adlawa, Dominggo, Agusto, 18, 2024, atol sa 48th Leo Awards sa Smart Araneta Coliseum sa kaulohan.

Ang 6-foot-10 nga si Fajardo naglabaw sa lumba pagkahuman sa Season 48, diin nakakuha kini og 42.1 statistical points gikan sa iyang average nga 17.8 puntos, 13.4 rebounds, 2.8 assists, ug 1.7 blocks.

Si Fajardo, 7-time MVP, maoy naghupot sa rekord sa pinakadaghan nga MVP award. Posible pa niya mapun-an ang iyang koleksiyon kon modaog siya karong adlawa.

Ang pambato sa San Miguel Beermen maoy nahimong Best Player of the Conference sa Philippine Cup. Gidala pud niya ang Beermen sa kampiyonato sa Commissioner’s Cup ug runner-up finish sa all-Filipino.

Gasunod kang Fajardo sa lumba sa MVP kay si Christian Standhardinger nga dunay 37.8 statistical points, gikan sa 19.2 puntos, 10.2 rebounds ug 5.0 assists.

Naglingkod sa ikatulo nga pwesto ang teammate ni Fajardo nga si CJ Perez bitbit ang 37.4 statistical points gikan sa 18.9 puntos, 6.3 rebounds, 3.7 assists, ug 1.9 steals.

Samtang si Stephen Holt nga na-trade na sa Barangay Ginebra puli kang Standhardinger maoy nag-una sa Rookie of the Year honor.

Ang Fil-Am player nga nakuha isip No.1 overall pick sa Terrafirma sa miaging tuig dunay 34.1 statistical points, gikan sa iyang produktibo nga rookie season 17.0 puntos, 6.9 rebounds, 5.5 assists, ug 1.9 steals. Si Cade Flores sa Northport maoy ikaduha sa iyang 23.3 statistical points.

Lakip sa ihatag nga awards mao ang Mythical Team selections, All-Defensive Team , Most Improved Player, ug ang Samboy Lim Sportsmanship Award.

Mosunod sa Leo Awards mao ang pormal nga pagbukas sa PBA Season 49 Governor’s Cup. Mokombati ang Meralco Bolts batok Magnolia Chicken Timplados sa opening game alas 7:30 sa gabii. / RSC