Fajardo naglabaw sa PBA BPC award

Nag-una ang Cebuano bigman June Mar Fajardo para sa Best Player of the Conference (BPC) award sa Philippine Basketball Association (PBA) bisan pa nata­gak na ang team niini nga San Miguel Beermen.

Ang 34-anyos nga si Fajardo consistent nga naglabaw sa BPC award pinaagi sa iyang 44.8 statistical points gikan sa impresibo nga 21.0 puntos, league-best 16.3 rebounds, 3.1 assists ug 1.0 blocks nga ave­rage sulod sa 21 ka duwa sa San Miguel.

Sa iyang tibuok pro career, si Fajardo midaog sa BPC award sulod sa ika-10 ka higayon nga maoy pud ang record sa PBA.

Ang uban nga kandidato sa karon nga BPC award mao sila Arvin Tolentino sa Northport, Robert Bolick sa NLEX, San Miguel teammate CJ Perez, ug ang duo sa Ginebra nga sila Japeth Aguilar ug Scottie Thompson. / RSC