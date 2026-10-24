Fajardo nagpasalamat sa iyang katas-on

Ang Sugbuanong bigman nga si June Mar Fajardo nahimong 9-time Most Valuable Player ug nidaog og daghang titulo nga moay nakahimo niya nga usa sa mga greatest players sa Philippine Basketball Association (PBA).
Bag-ohay lang nakuha ni Fajardo nga 10,000 puntos nga career points milestone sulod sa 14 ka tuig niya nga pagduwa sa liga ubos sa San Miguel Beermen.
Giangkon sa 36-anyos nga si Fajardo nga di niya makuha ang mga achievement sa basketball kon di tungod sa iyang 6-foot-11 nga frame.
Matod ni Fajardo, kinsa niduwa sa University of Cebu sa iyang college career, nga giingnan siya kaniadto sa iyang coach nga basta manigkamot lang siya di lisod masulod sa PBA kay tungod sakto man siya sa height.
Tuod, nasulod si Fajardo sa liga isip first overall pick sa 2012 rookie draft ug nagpadayon na pagsidlak ang iyang karera sa basketball. / RSC