Fajardo nakuha ang gihandom nga world title fight

Nakuha ni hard-hitting Miel Fajardo ang iyang gihinamhinam nga higayon nga maka-away og world title fight human kini gitakda nga mobangga ni International Boxing Federation (IBF) flyweight champion Masamichi Yabuki karong Nobiyembre 26, 2026, didto sa Ebara Wave Arena Ota sa Tokyo, Japan.
Nakuha sa 26-anyos nga si Fajardo ang tsansa isip mandatory challenger human niya gipahunong si Tobias Reyes sa IBF flyweight world title eliminator niadtong Abril 11, 2026, didto sa Argentina. Dali niyang gipakatulog ang pambato sa Argentina sa mismong opening round sa ilang duel.
Niadtong 2024, nakasugat og dakong hagit ang iyang karera sa boksing sa iyang pagkapilde og duha ka sunodsunod nga duwa batok kang Thanongsak Simsri ug Mchanja Yohana.
Apan pagkasunod tuig, nabawi si Fajardo human gipatikangkang sa unang round si Miller Alapormina, ug gisundan og unanimous decision win batok ni world-ranked contender Esneth Domingo.
Sa pikas bahin, ang 34-anyos nga si Yabuki, kinsa usa ka three-time world champion, nisakmit sa IBF crown pinaagi sa 12th-round stoppage victory batok kang Angel Ayala didto sa Japan.
Si Fajardo nagkupot og 14-3-2 win-loss-draw record nga adunay 12 ka knockouts, samtang si Yabuki nagbitbit og 20-4 nga baraha nga gipalambo sa 18 ka KOs. / EKA