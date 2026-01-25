Fajardo nangulo sa All-Star Game voting

Ang Sugbuanong bigman nga si June Mar Fajardo maoy nakakuha sa pinakadaghan nga fan votes para sa Philippine Basketball Association (PBA) All-Star Game.
Si Fajardo, ang nine-time league MVP, nakakuha og 33,360 sa South team, samtang si Japeth Aguilar ang top vote getter sa North team nga adunay 24,104.
Ang voting gihahigayon pinaagi sa online ug in-game venues gikan Disyembre 5, 2025 ngadto Enero 18, 2026.
Ipahigayon ang maong duwa didto sa Candon City, Ilocos Sur karong Marso 6 ngadto 8.
Kuyog ni Fajardo sa Top 5 sa South team mao sila RJ Abarrientos (31,408) and Scottie Thompson (29,892), Calvin Oftana of TNT (21,770), ug Robert Bolick of NLEX (20,862).
Samtang si Aguilar maguban nila Calvin Abueva (23,404), Juan Gomez De Liano (16,488), CJ Perez (12,716) ug Stephen Holt (12,564).
Ang San Miguel head coach nga si Leo Austria ug TNT Tropang Giga bench tactician nga si Chot Reyes mao ang napili nga head coach sa All-Star game. Wala pa’y designation kon South or North team ba ang ilang i-coach.
Ang nahabilin nga pwesto sa matag All-Star unit kompletohon sa pinaagi sa pagpili sa 12 ka PBA coaches. / RSC