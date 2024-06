Fajardo napili’ng BPC sa ika-10 nga higayon

Giinat sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo ang iyang naposte’ng rekord sa labing daghang nahakot nga Best Player of the Conference awards sa Philippine Basketball Association (PBA).

Sa wala pa nagsugod ang Game 4 sa PBA Season 48 Philippine Cup finals, ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters gitunolan sa iyang ika-10 nga BPC award.

Ang lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu nakahakot og kinatibuk-ang 1,100 puntos aron dag-on ang pasidungog.

Nagtabla unta sa 472 statistical points sila si Fajardo ug Robert Bolick NLEX Road Warriors apan nipatigbabaw ang 7-time MVP sa media ug player’s votes.

Sa 10 ka BPC awards, walo niini nakuha ni Fajardo sa Philippine Cup o All-Filipino Conference.

Gipaambit ni Fajardo ang labing bag-o niyang pasidungog sa tanan niyang mga kauban sa Beermen kauban sila si Commissioner Willie Marcial, San Miguel governor Robert Non, ug Meralco counterpart Atty. Bill Pamintuan.

Nagsunod ni Fajardo mao si Terrafirma Dyip rookie Stephen Holt unya ikatulo si Bolick. / ESL