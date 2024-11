Fajardo napiling BPC sa ika-11 nga higayon

Pakyas man tuod pagsulod sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup ang San Miguel Beermen apan ang ilang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo padayon sa pagpanghakot og pasidungog.

Sa ika-11 nga higayon, ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu napili na sab nga Best Player of the Conference awardee.

Gitunol ang maong pasidungog niadtong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 3, 2024, atol sa Game 4 sa championship series tali sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang Giga.

Ang 6’10” nga magduduwa nakatigom og 989 puntos human niya gipatigbabawan ang statistical points (465) ug media votes (476) unya ikaduha siya sa players’ votes (252).

Sa laing bahin, naangkon ni Tropang Giga import Rondae Hollis-Jefferson ang ikaduha niyang Best Import award. /ESL