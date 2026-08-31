Fajardo opisyal na nga miretiro sa Gilas

Opisyal na nga gipadayag sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo ang iyang pagretiro sa Philippine men’s basketball team nga mao ang Gilas Pilipinas.
Ginaunsyo kini sa lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu human gipakaging sa Gilas ang Iran, 68-56, niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 30, 2026, sa pagtiklop sa 4th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
“Last game na, last game na talaga. Kung ano ‘yung pwede mo maitulong, ibibigay ko. Ibibigay ko kasi gusto ko i-cherish ‘yung last game ko,” matod ni Fajardo nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Pagkahuman pa lang sa 3rd window, si Fajardo kinsa 9-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA), nananghid na unta nga moretiro na apan gihangyo siya ni coach Tim Cone nga moduwa pa ning 4th window.
Ning higayona, pinal na ang desisyon sa gitawag og “The Kraken.”
“Ito na ‘yun, ito na talaga. Ramdam ko na sa sarili ko, so ramdam ko na sa katawan ko,” batbat ni Fajardo kinsa sulod sab sa 13 ka duwa nga nagrepresnetar sa bandera sa Pilipinas. / ESL