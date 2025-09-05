Fajardo, Quiñahan manuwa

PANGULOHAN sa dekalidad nga mga sentro sa Philippine Basketball Association (PBA) nga sila si June Mar Fajardo ug JR Quiñahan ang ilang tagsatagsa ka puwersa nga magkombati sa usa ka exhibition game, nga tipik sa kasaulogan sa ika-25 nga anibersaryo sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi).
Ang gikahinamang engkuwentro nga gitawag og "All Old-Stars Exhibition Game” ipahigayon karong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, sugod sa alas 5:30 sa hapon sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum.
Ning maong panagsangka, mag-abot ang karaang mga magduduwa sa hugot nga managribal sa Cesafi nga mao ang University of Cebu (UC) Webmasters ug University of the Visayas (UV) Green Lancers.
Si 8-time PBA MVP Fajardo kinsa padayon pa’ng nagduwa sa PBA ubos sa kampo sa San Miguel Beermen, maoy mangulo sa Webmasters alumni team.
Si Quiñahan kinsa wala na nagduwa sa PBA ug kasamtangang sakop sa Cebu Greats sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), maoy mangulo sa Green lancers alumni.
Sa habig sa Green Lancers alumni, nasayran nga ganahan gyud unta si 7-footer Greg Slaughter apan dili kini makaduwa tungod sa personal nga rason.
Gawas ni Fajardo, ang ubang mga sakop sa Webmasters alumni mao sila si TNT Tropang 5G guard Brian Heruela, Luigi Gabisan, Garciano Puerto, Thirdy Miranda, Justine Dacalos, Jan Auditor, Kenneth Nunez, Michael Lawas, ug Kelvin Juliane.
Mokompleto sa team mao sila si Allain Abellanosa, Benson Culango, Jonathan Canceran, Ruben Ludovice, ug Paul Galinato.
Mogiya sa Webmasters alumni mao ang kanhi coach niini nga si ex-PBA Dondon Hontiveros.
Gawas ni Quiñahan, ang ubang mga manuwa sa Green Lancers alumni mao sila si Paul Desiderio, Jun Manzo, Eman Calo, Jan Michael Abad, Jojo Maglasang, Phil Mercader, Gayford Rodriguez, Rino Berame, ug Neil Raneses.
Naa sab sa team sila si Paco Brian Delantar, Jerome Silva, Adrian Lao, Franz Arong, Reed Juntilla, Dimple dela Pisa, ug Monic Soliva.
Mogiya sa team mao si coach Elmer Cabahug.
Ang mga tiket nagbalor og P100-general admission, P300-upper box, P400-lower box, ug P500-stage.
Ang mga estudyante adunay discount diin nagbalor na lang ang mga tiket og P50-general admission, P200-upper box, P300-lower box, ug P400-stage. / ESL