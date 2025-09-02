Superbalita Cebu

Fajardo wala pa miapil sa praktis

Fajardo
Published on

Nagkanayon si San Miguel Beermen coach Leo Austria nga gikan niadtong Sabado, Agusto 28, 2025, kada adlaw na ang ilang praktis alang sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th Season.

Apan hangtod karon, giangkon ni Austria nga wala pa siya masayod kon kanus-a makaapil og balik sa ilang praktis ang tulo sa ilang mga pambato nga padayon pa nga nagpaalim gikan sa ilang angol.

Gipangtumbok mao sila si June Mar Fajardo (calf), CJ Perez (sprain) ug Jericho Cruz (hamstring).

Ang 50th Season sugdan karong Oktubre 5. / ESL

