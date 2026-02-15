Fake news kang Jaxson Hayes mikatap

Tungod sa iyang sayon ra nga dunk sa first round sa All-Star Game Dunk Contest, nigawas ang mga balita sa social media nga gi-ban o di kaha giimbestigaran si Jaxson Hayes sa National Basketball Association (NBA).
Sa pagsuta, usa kini ka fake news kay wa man nipagawas og statement ang NBA kabahin sa dunk performance ni Hayes.
Ang bigman sa Lakers nihimi og basic dunk nga para sa fans dili makapasar sa dunk contest nga gipahigayon sa All-Star Weekend. Ang maong dunk ni Hayes nakakuha og pagsaway sa social media ug gibuhatan pa kini og memes sa uban.
Si Hayes nasulod sa NBA tuig 2019 sa New Orleans Pelicans, nabalhin kini sa Lakers sa 2023. / RSC