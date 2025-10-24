Fake news naghatag grabeng epekto sa turismo sa Badian

Naghatag og grabeng kadaot sa turismo ug ekonomiya sa Lungsod sa Badian ang fake news batok sa Kawasan Falls.
Giisip sa mga opisyal sa lungsod nga di lang reputasyon ang nadaot, apan direkta kini nga nakaapekto sa panginabuhi sa mga lokal nga tourist guide.
Matod ni Earl Vincent Endab, ang Badian Tourism Officer, ang epekto sa fake news nga naguba ang Kawasan Falls, nabatyagan dayon.
Gikan sa normal nga 500 ngadto sa 600 ka turista nga moapil sa canyoneering matag adlaw, niubos kini ngadto sa 50-60 ka bisita.
“Ang pag-ubos sa mga 50 ngadto sa 60 ka bisita, bisan kon gamay tan-awon, nagpasabot kini og minilyon nga nawalang kita sa komunidad, ilabi na sa mga guide, lantsa, ug gagmay nga negosyo,” matod ni Endab.
Ang labing gikabalak-an mao ang umaabot nga peak season sa Nobiyembre ug Disyembre.
Kini nga mga bulan mao unta ang labing dako og kita alang sa mga pamilya sa Badian.
Kon magpadayon ang pagkunhod sa turista tungod sa sayop nga impormasyon, daghang pamilya ang posibleng mag-atubang og Pasko nga kulang sa budget.
Tungod sa grabeng epekto, ang Sangguniang Bayan (SB) sa Badian nilihok sab pinaagi sa pagpasar og resulosyon nga nagkondinar sa mga tawo nga responsable sa fake news.
Giila nila ang lima ka indibidwal nga responsable sa pagpakatap sa sayop nga balita.
Nidemanda sila nga mangayo og pasaylo sa publiko ug bawion ang ilang mga post sulod sa pito ka adlaw. Nihulga ang konseho pagdeklarar nga ‘persona non grata’ ug posibleng mopasaka sila og kaso.
Ang klaro nga mensahe sa Badian: Ang pagpakatap og fake news dili lang usa ka “joke” o “content”; kini usa ka krimen sa ekonomiya batok sa ilang mga trabahante ug sa ilang panginabuhian. / CDF