‘Fake news’ nga Sogod landslide ipasusi sa NBI

Nihangyo si Cebu City Councilor Edgardo Labella II sa National Bureau of Investigation (NBI) Cybercrime Division nga magpahigayon og dinalian nga imbestigasyon labot sa pagkuyanap sa sayop nga impormasyon sa social media nga nakabalda sa paghatag og hinabang alang sa mga residente sa Northern Cebu nga naapektuhan sa bag-o lang nga magnitude 6.9 nga linog.
Atol sa iyang privileged speech sa regular nga sesyon niadtong Oktubre 7, 2025, matod ni Labella nga nagsugod pa lang unta og bangon ang siyudad ug probinsiya gikan sa kadaot dihang ang misinformation dali kaayong mikuyanap online nga nakabalda sa dagan sa mga donasyon.
“Many volunteers turned back because of a post claiming a landslide blocked the road to Sogod. Later, it was confirmed that the image used came from a different location in Pinamungajan. But by the time the truth came out, the damage had already been done,” matod niya.
Dugang niya nga ang viral post naggikan sa usa ka tiggamit sa Facebook nga ni-claim nga adunay pagdahili sa yuta sa Barangay Lugo, Sogod.
Dali kaayong nakuha sa post ang sobra sa 1,800 ka reactions ug gipang-share nga nagpasidaan sa mga drayber ug boluntaryo nga dili moagi sa northern route pinaagi sa Catmon.
Sulod lang sa pipila ka oras, ang bakak nga impormasyon nikuyanap pa sa ubang social media platforms diin ang ubang FB users ni-repost o ni-rewording sa post, gibalhin ang giingong landslide gikan sa Lugo ngadto sa Liki ug dayon ngadto sa Sityo Eme.
“Clearly misinformation was spreading,” matod ni Labella, nga nagpakita og mga screenshot sa mga post atol sa iyang speech.
Tungod niini, daghang mga boluntaryo ug mga drayber sa hinabang ang naigo sa bumper to bumper traffic diin ang uban nigugol og kutob sa 12 ka oras sa dalan.
Ang fact-checks gikan sa lokal nga media outlets ug mga nabalakang netizen nigawas lang sa uwahi nianang adlawa nga nagkompirmar nga way landslide nga nahitabo sa Sogod ug nga ang viral image gikuha sa laing dapit.
Gipasabot sa konsehal ang panginahanglan alang sa mas lig-on nga mga lakang aron manubag ang mga online user sa malisyoso nga fake news, ilabi na sa panahon sa mga emerhensiya. / CAV