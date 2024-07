‘Fake Pinoys’ nakapabalaka

Nakapaalarma na ang pagsaka sa gidaghanon sa mga langyaw nga nagpakaaron-ingnon nga mga Pilipino ug nagpresentar sa peke nga mga dokumento nga gi-isyu sa gobyerno sa Pilipinas, matod sa usa ka opisyal sa Bureau of Immigration (BI).

Sa usa ka interbyo sa radyo, ang tigpamaba sa BI nga si Dana Sandoval niingon nga ilang gikonsiderar ang butang nga hulga sa nasudnon nga seguridad.

“Matagal na namin itong nire-raise. Nakikita namin as a national security concern kasi hindi lang po isa ang nahuhuli natin in the past. In the recent years po, 10 na yung nahuli natin at ang nakakagulat po last week nakaka tatlo na po tayo ng mga foreign nationals na may hawak na Philippine documents,”matod ni Sandoval.

“Nakakabahala po kasi tingin po natin national security concern ito kasi sila po ay hindi eligible na maging Filipino at nawawala sila sa purview ng Immigration kapag sila ay naging Filipino na. May hawak po sila na Philippine documents,” dugang niya.

Lakip sa mga alibi niining mga “peke nga Pinoy” sa dihang gipangutana sa mga opisyal sa imigrasyon bahin sa ilang batakang impormasyon nga sa pagkabata diha lang sila sa balay nagtungha samtang ang uban niingon nga nakalimot na sila.

Susama kini sa pangangkon ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, kinsa pinaagi sa fingerprint examination nahimong usa ug mao ra nga tawo sa Chinese national nga si Guo Hua Ping.

Si Guo naa sa kontrobersya tungod sa iyang giingong kalambigitan sa ilegal nga Pogo sa Bamban nga nahimong subject sa imbestigasyon sa Senado.

Ang iyang sertipikasyon sa live birth narehistro lamang sa dihang tin-edyer na siya.

Matod niya nga love child siya sa iyang amahan nga Insek ngadto sa iyang inahan nga iyang gibarugan nga usa ka full blooded Filipina.

Ang Philippine Statistics Authority (PSA) una nang niingon nga wala silay record alang kang Alice Leal Guo, kinsa gitumbok sa mayor nga iyang inahan.

Si Guo atol sa pagdungog sa Senado balik-balik nga niingon nga dili na siya makahinumdom sa pipila ka mga detalye sa iyang pagkabata gawas nga nag-eskwela siya sa balay ug nagdako siya sa usa ka umahan.

Hinunoa, gibutyag ni Senador Sherwin Gatchalian ang school records ni Guo Hua Ping gikan sa eskwelahan sa Quezon City.

Gibutyag usab ni Senador Risa Hontiveros ang duha ka mga rekord sa NBI nga adunay parehas nga personal nga impormasyon apan lainlain nga mga litrato, usa niini ang kang Mayor Guo, nga nakapahunahuna niya nga identity theft ang gihimo sa lokal nga opisyal.

Ang Senado sa sayo pa nipagawas og arrest order batok kang Guo ug sa iyang pamilya human sila nagdumili sa pagtambong sa nagpadayong imbestigasyon sa Senado.

Sa miaging semana, ang NBI sa Davao del Sur niingon nga nakit-an nila ang dul-an sa 200 ka peke nga birth certificates nga gi-isyu gikan 2018 hangtod 2019, kasagaran mga Chinese national sa local civil registry sa Sta. Cruz.

Si Gatchalian niingon nga ang mga Chinese national makakuha og Filipino birth certificate nga mobalor og P300,000. / TPM/SunStar Philippines