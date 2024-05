'Fake PWDs' mibenepisyo

Bisan maayo og panglawas, nakakuha og person with disability (PWD) identification (ID) cards sa dakbayan sa Sugbo ang wa pa mahibaw-i nga gidaghanon sa mga tawo.

Hayan, dili lang nakabenepisyo sa diskwento sa pagpamalit, posible sab nga lakip ang pagpahimulos sa P12,000 nga tinuig nga financial assistance.

Si Cebu City Councilor James Cuenco, kinsa maoy nibutyag sa PWD ID scam, niingon nga kasagaran sa mga ngalan sa mga gi-surrender nga peke nga ID naa sa database sa mga benepisyaryo sa Dakbayan.

“We realized that the fake PWD ID scam is a lot worse than we thought,” matod ni Cuenco sa SunStar Cebu.

Matod ni Cuenco nga nahibaw-an sa iyang team nga sa pag-validate sa mga falsified PWD IDs, ang ilang mga ngalan ug personal nga detalye narehistro sa PWD database sa Siyudad.

“This means that they could avail of the P12,000 annual financial assistance given out by the city,” dugang ni Cuenco.

Nasayran usab sa team nga managsama ra ang mga ngalan sa nagproseso ug nag-imprenta sa mga peke nga ID nga gi-surrender ngadto kanila.

Ang konsehal, atol sa iyang privilege speech, nakahukom sa pagdapit kanila ni Cerj Germudo, John Tolentino ug Jay-R Cam, pulos gikan sa buhatan ni suspended Mayor Michael Rama, ug JJ Laurel, kanhi nadistino sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) apan anaa na sa Road Management Authority, alang sa laing executive session aron mahatagan og katin-awan ang mga alegasyon.

Usa ka executive session ang gikatakda karong Hunyo 6, diin ilang giimbitar ang mga sakop sa DSWS-PWD unit ug ang Management Information and Computer Services.

Matod ni Cuenco nga ang nalambigit ipaubos sa makuti’ng imbestigasyon sa usa ka sinaligan nga abogado sa City Attorney’s Office aron ilang matudlo ang mastermind ug ang ilang mga kauban.

“We expect to file appropriate administrative and criminal cases by the middle of June,” matod ni Cuenco, kinsa duna nay tawo nga maoy utok sa scam.

Si Cuenco sa usa ka privilege speech niadtong Mayo 22, 2024, nihangyo sa Konseho sa Dakbayan nga imbestigahon ang giingong pagpalsipikar sa mga PWD ID nga gibaligya sa mga P2,000 ngadto sa P4,000 ngadto sa mga tawo’ng maayo og lawas.

Matod sa konsehal sa inis­yal nga imbestigasyon, ilang nasuta nga niadto pang Agusto 2023 pipila ka mga empleyado sa siyudad nga nadistino sa buhatan sa mayor ang nalambigit sa pagpamaligya og PWD IDs.

BAG-ONG ID CARDS

Sa laing bahin, si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nipaambit nga ang mga representante gikan sa usa ka pribadong kompaniya, nga nisugyot nga motabang sa Siyudad sa pag-isyu og bag-ong ID, nagpakita sa security features sa gisugyot nga ID card.

Ang mga bahin naglakip sa usa ka talagsaon nga quick res­ponse (QR) code ug fingerprint alang sa matag cardholder.

Ang acting mayor, sa hina­na­ling pagtubag sa gibutyag ni Cuenco, nimando sa pagsuspenso sa pag-imprenta sa PWD IDs.

Gimando usab niya ang pag­hulip sa mga empleyado sa buhatan sa PWD samtang nagpadayon ang imbestigas­yon sa maong butang.

Si Garcia niingon nga ang bag-ong PWD ID system adunay feature sa facial recognition.

Sa pakighinabi sa digital program sa City Hall niadtong Miyerkules, Mayo 29, 2024, si Garcia nagkanayon nga plano niyang iapil ang rehistradong senior citizens sa deployment sa bag-ong ID system. / MVG