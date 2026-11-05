Fan gipagawas ni Doncic sa korte

Gipagawas ni Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic sulod sa korte ang iyang gikabangi nga dumadapig sa hosts Sacramento Kings nga naglingkod sa courtside sa engkuwentro sa duha ka kampo sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 5, 2026 (PH time).
Wala matino kon unsa’y rason sa panagbangi ni Doncic ug sa maong dumadapig apan sa 3rd quarter, nireklamo si Doncic sa mga opisyal ug security personnel.
Niini, gihunong kadiyot ang duwa ug gihatod sa security personnel ang gitumbok nga fan pagawas sa venue una gipadayon ang kombati, diin nidaog ang Lakers, 116-103. / Gikan sa wires