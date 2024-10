‘Fast and Furious’ wala'y kapareha

Gihulagway ang panagpares nila ni Scottie Thompson ug rookie RJ Abarrientos isip bag-ong bersyon sa “Fast and Furious” sa Brgy. Ginebra Gin Kings.

Mapasalamaton si Thompson niini apan alang kaniya, wala’y makapareha sa orihinal nga bersyon sa “Fast and Furious” nga sila si Mark Caguioa ug JayJay Helterbrand, nga pulos nahimong MVP sa Philippine Basketball Association (PBA).

“Para sa akin, hindi mo kayang basta-basta palitan yung ‘Fast and Furious.’ Kung maganda yung ginagawa namin ni RJ, malayo dun sa Mark Caguioa and JayJay Helterbrand,” matod ni Thompson nga napatik sa Spin.ph.

“Alam naman natin na yung dalawang kuya ko na yun irreplaceable.”

Si Thompson, kinsa PBA Season 46 MVP, ug si Abarrientos pulos maayong nakaduwa sa hamubo pa lang nga panahon nilang panag-uban.

Ang ilang panagpares dako og natabang aron makasulod sa finals series sa Season 49 Governors’ Cup ang Gin Kings diin ilang ikaparang ang TNT Tropang Giga.

Sa semi-finals series batok sa San Miguel Beermen, adunay mga higayon nga nakamugna og makapaukyab nga aksyon sila si Thompson ug Abarrientos hilabi na sa mga transation play.

“I think kung meron man kaming magandang samahan ngayon sa court ni RJ, I think good thing para sa amin (Gin Kings) yun,” batbat ni Thompson kabahin sa iyang pagakigtambayayong sa 25 anyos nga rookie nga produkto sa Far Eastern University (FEU) Tamaraws.

Matod ni Thompson nga kon magpadayon ang maayong koneksyon nila ni Abarrientos, nanghinaot siya nga tawgon ang ilang panagpares sa lahi nga pangalan.

“Of course, sana magkaroon kami ng sariling duo,” dugang ni Thompson. / ESL