‘Faulty wiring’ no. 1 tinubdan sa sunog

Nipahinumdom ang Bureau of Fire Protection (BFP) Mandaue sa publiko sa paglikay sa short circuit tungod sa faul­ty wire connections nga ma­oy labing kasagarang hinungdan sa mga insidente sa sunog sa dakbayan ning tuiga.

Si Fire Officer (FO1) Arjim Mendaros, BFP-Mandaue pu­blic information officer, ni­ingon sa Miyerkules, Disyembre 27, 2023, nga gawas niini, ang nag-unang tulo ka kasagarang sunog nga gitubag sa kabomberohan nga natala karong tuiga naglakip sa mga sunog tungod sa wala mabantayi nga dinagkutang kandila ug sobrang kainit sa mga gamit sa panimalay.

Gipahinumduman ni Men­daros ang publiko nga susihon usahay ang wire connection sa balay aron maseguro nga mapulihan ang mga depektuso ug malikayan ang mga pagbuto sa kuryente.

Siya nidugang nga ang mga tawo kinahanglan nga mahunahunaon ug responsable, ilabi na sa paggamit sa mga flammable nga materyales ug appliances.

“Kanang mga wire nga naa nay kinitkitan sa ilaga unya di nato mabantayan mag short circuit, plus pa gyud atong balay made of light materials, dali ra masunog. So, dapat magbinantayon gyud ta,” matod ni Mendaros.

Sa datus nga gibutyag sa BFP-Mandaue gikan sa Enero 1 hangtod Disyembre 27, ang Mandaue nakatala og 71 ka insidente sa sunog, nisaka og halos 84 porsiyento gikan sa 59 lang sulod sa susamang mga buwan niadtong 2022.

Gipasabot ni Mendaros nga ang pagtaas mahimo’ng tungod sa pagkagawasnon na sa mga tawo sa paggawas sa balay nga lahi sa panahon sa pandemya.

Iyang gipatin-aw nga dag­han na ang nibalik sa ilang mga opisina alang sa trabaho imbes nga adunay work-from-home basis, ug ang usa ka busy nga iskedyul mahimo’ng hinungdan sa pipila nga mapasagdan ang mga batakang protocol sa kaluwasan sa katalagman sama sa pagpalong sa mga kable ug pagtangtang sa wala magamit nga appliances.

Sa nagsingabot nga pagsaulog sa Bag-ong Tuig, giawhag usab ni Mendaros ang mga tawo nga likayan ang paggamit og pabuto apan mogamit hinuon og mga gamit sa kusina o bisan unsang kagamitan nga makasaba.