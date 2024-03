FB poster ireklamo og cyber libel

Tagdumala sa usa ka hotel sa Archbishop Reyes Avenue, dakbayan sa Sugbo nidangop sa Anti-Cyber Crime Unit (ACCU 7) aron ireklamo ang pagpakauwaw sa ilang kompaniya.

Niadtong Dominggo, Marso 3, 2024, usa ka Getuaban Sumisitsu ni-post sa iyang Facebook account og video nga dunay caption nga dunay bayot nga gitagak sa uyab niini nga American national tungod kay nasakpan nga usa diay kini ka bayot.

Tungod sa giingong kasuko sa Amerikano, matod pa, gihulog kini sa bintana sa hotel hinungdan sa iyang kamatayon diin gibutangan pa og caption nga ‘legit kaayo ni.’

Dali ni nga nag viral ug liboan ang ni-share sa ilang mga account sa Facebook. Ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nisusi kon unsa kini ka tinuod sanglit wala man mo report ang management.

Sa dihang gisusi sa Abellana Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Mark Don Alfred Leanza, nasuta nga wala kini kamatuoran.

Dunay ni-post sa comment section nga ang maong video nahitabo sa gawas sa nasod.

Nilanat pa og kapin sa usa ka oras una gi-delete ang post sa account ni Getuaban apan daghan na ang naka-screenshots nga gipasa ngadto sa kapulisan ug nanawagan nga hatagan og leksyon.

Kasong cyber libel ang ipasaka sa management sa hotel batok kang Getuaban samtang ang Abellana Police Station nagpadayon usab sa ilang imbestigasyon.

Matod ni Leanza nga dili maayo ang gibuhat sa suspek sanglit nakahatag kinig kadaut sa hotel kay dili kini tinuod.

Awhag niya sa publiko nga dili magpataka og post sa social media nga walay pagsusi sanglit dunay balaod nga mamahimo sila nga makiha.

“Dili ta magpataka og post kung dili verified, having social media etiquette is a must, specially nga dili ta maka control kung kinsa ang makakita ana,” matod ni Leanza.

Wala pa mohatag sa iyang tubag si Sumisitsu sa dihang gisuwayan sa Superbalita Cebu sa pagkuha sa iyang habig. / AYB