FCTC mihangop sa pag-abli sa konsolidasyon sa PUVs

Lokal nga lider sa transportasyon sa Sugbo nihangop sa pag-abli og balik sa mga aplikasyon alang sa unconsolidated public utility vehicles (PUVs).

Si Ellen Maghanoy, chairperson sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC), niingon nga usa kini ka positibong timailhan sa pagdani sa ubang unconsolida­ted sa pagdawat sa moderni­sasyon.

“Maayo ra na siya kay para matagaan og chance katong wala pa nag-consolidate,” matod ni Maghanoy sa phone call interview sa Dominggo, Oktubre 27, 2024.

Matod ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 Director Eduardo Montealto Jr., sa text interview sa Huwebes, Oktubre 24, ang operators ug mga drayber mahimo makapada­yon sa modernization program alang sa pampublikong transportasyon.

“Yes, basing from Guadiz statement nga pwede magpa-consolidate pero dili na pwedeng mag-form og bag-ong entity purposely to accept consolidation or consolidate,” matod ni Montealto.

Niadtong Oktubre 18, si LTFRB chairperson Teofilo Guadiz III nipahibalo sa pag-abli sa PUV consolidation hangtod sa Nobiyembre 28, 2024, aron paghingpit sa pagsagop sa modernisasyon sa transportasyon.

Gidasig ni Montealto ang unconsolidated nga PUVs nga moapil sa modernisasyon nga programa sa gobyerno.

Sigon niya kini aron maka­dawat sila og mga benepisyo sama sa P10,000 nga fuel subsidy ug P15,000 hangtod sa P20,000 nga service contrac­ting sa Libreng Sakay Program sa kagamhanan. / CDF