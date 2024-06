FDA miisyo og pahimangno batok sa 6 ka fake medicines

Ang mga peke nga bersyon sa unom ka mga produkto sa tambal ang karon naa sa merkado, sumala sa Food and Drug Administration (FDA).

Sa managlahing advisories, ang FDA nagkanayon nga adunay available nga peke nga mga bersyon sa Aluminum Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Simeticone (Kremil-S®) 178 mg/233 mg/30 mg Chewa­ble Tablet; Ibuprofen + Parace­tamol (Alaxan® FR) 200mg/ 325mg Capsule; ug Paracetamol (Biogesic®) 500mg Tablet

Giingon usab nga adunay mga peke nga bersyon sa Ibuprofen (Medicol® Advance) 200 mg Softgel Capsule; Phenylephrine Hydrochloride + Chlorphenamine Maleate + Paracetamol (Bioflu®) 10mg/ 2mg/ 500mg Tablet; ug Dextromethorphan Hydrobromide + Phenylpropanolamine Hydrochloride + Paracetamol (Tuseran® Forte) (Reformula­ted) 15 mg/25mg/325mg Capsule nga gipang-apud-apod.

Namatikdan niini kon giunsa nga ang numero sa lote, kapsula, knurling, ug hitsura sa pag-imprinta sa mga peke nga bersyon dili ikatandi sa standard nga bahin sa mga rehistradong produkto.

“All healthcare professionals and the general public are hereby warned as to the availability of these counterfeit drug products in the market,” matod sa FDA.

The agency said such drug products, when consumed, may cause adverse health effects.

“These pose potential danger or injury to consumers,” dugang sa FDA.

Busa, gipahinumdoman ang mga konsumidor nga mopalit lang sa mga produkto sa tambal gikan sa mga establisemento nga lisensyado sa FDA.

Sa laing bahin, ang tanang mga establisemento ug mga outlet gipasidan-an batok sa pagbaligya ug/o pag-dispensa sa maong mga pekeng produkto.

Gihangyo usab sa FDA ang tanang local government units ug law enforcement agencies sa pagsiguro nga ang maong mga produkto dili mabaligya o magamit sa ilang mga lugar nga sakop. / HDT / SunStar Philippines