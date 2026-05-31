FDS sa DSWD mipalig-on sa kahibalo sa 4Ps beneficiaries batok financial scams

Gipalig-on sa Department of Social Welfare and De velopment (DSWD) 7 ang kahibalo sa mga bene pisyaryo sa Pantawid Pa milyang Pilipino Program (4Ps) kabahin sa pagpanali pod sa ilang salapi pinaagi sa Family Development Ses sion (FDS) nga nagtutok sa paglikay ug pag-ila sa mga financial scam. Gipahigayon ni 4Ps City Link Maria Regin Balaga, nga na destino sa sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, ang maong ses yon aron matabangan ang mga 4Ps partner-beneficiaries nga masabtan ug malikayan ang nagkalainlaing matang sa mga peke nga investment ug lending schemes nga kasagarang giga mit sa mga manlimbong. Sumala sa DSWD 7, kasaga rang target sa mga fraudster ang mga kabos nga pamilya pinaagi sa mga saad sa paspas ug dako nga kita. Tungod niini, gihatagan ang mga partisipante og praktikal nga kahibalo ug giya sa pag-ila sa mga ilhanan sa panlimbong aron mapanalipdan ang ilang kita ug ang cash grants nga gituyo alang sa panglawas, edukasyon, ug nutrisyon sa ilang pamilya. Atol sa sesyon, gigamit ang FDS learning kits ug visual aids aron mas masabtan sa mga partisipante ang mga pamaagi sa mga manlimbong. ■ MIPASABOT: Gihisgutan ni 4Ps City Link Maria Regin Balaga ang lainlaing matang sa financial scam sa mga partner-beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, ga mit ang mga visual aids atol sa Family Development Session (FDS) aron matabangan ang mga partisipante sa pag-ila sa kumon nga fraudulent investment schemes ug pagpanalipod sa ilang kita, apil ang ilang 4Ps cash grants. / TAMPO Lakip sa gihisgutan ang mga peke nga investment offers, pyramid schemes, advance-fee scams, ug uban pang red flags nga kinahanglan bantayan sa mga konsyumer. Gipahinumdoman sab ang mga benepisyaryo sa hustong mga lakang nga buhaton kon mahimong biktima sila sa scam ug giawhag sila nga mag matngon sa matag transak syon ug oportunidad sa pag pamuhonan. Gipasiugda sab sa diskusyon ang importansya sa maayong pagdumala ug pagpanalipod sa ilang gipinaningkamotan nga kita ug sa ayuda nga ilang nadawat gikan sa programa batok sa mga malimbungong pamaagi nga nagsaad og say on nga pagdato. Alang kang Hermilin C. Perez, usa ka 4Ps partner-ben eficiary gikan sa Barangay Basak, dako ang natabang sa maong sesyon sa pagpala wom sa iyang kahibalo batok sa mga financial scam. “Daghan na ang nag-offer nako nga moapil sa mga ing-ani nga pamaagi kay dako kuno og kita, apan para nako, wala gyuy dali nga kuwarta; kinahanglang gyud kini pan ingkamotan ug haguan. Dili ta basta-basta magpailad tungod lang sa saad nga dali nga kita, ilabina kon mangayo na og dako nga kantidad sa kuwar ta,” matod ni Perez. Dugang pa niya nga pinaagi sa Family De velopment Session, mas nila lom pa ang iyang pagsabot sa mga financial scam ug sa mga paagi aron malikayan kini. Pinaagi sa mga giya nga diskusyon ug tinuod nga mga pananglitan, gidasig sa DSWD ang mga benepisyaryo nga mahimong responsable sa pagdumala sa ilang pinansyal nga kahimtang ug mahimong mas alerto ug maalamong mga konsyumer. Padayon nga gipasiugda sa DSWD Field Office 7 ang Fam ily Development Sessions isip usa ka plataporma alang sa pagpalapad sa kahibalo, pag palig-on sa komunidad, ug paghatag og gahom sa mga pamilyang sakop sa 4Ps. / PR